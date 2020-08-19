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Samsun'da dehşet anları! Üzerine benzin dökerek kendini yaktı, alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin, akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince, öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı.

Samsun'da dehşet anları! Üzerine benzin dökerek kendini yaktı, alev topuna döndü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’ne fındık toplamaya gitti. Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen S.A., kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa’dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1,5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine dökerek "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden S.A.’yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. yanık merkezinde tedavi altına alındı. S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın görgü şahitleri, "Burada dolaştı. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Önce göğsüne, sonra ayaklarına döktü benzini. Muavine yangın söndürücüyü al dedim. Burada birileri de ikna etmeye çalışıyordu. Bir tur atıp geldi ve ateşledi. Parlayınca diğer tarafa koştu. Muavin de yangın söndürücüyle peşine düştü. Yetişmeseydi tamamen yanmıştı" dedi.

Görgü şehitleri gencin kendisini yakmadan önce, "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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