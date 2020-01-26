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Samsun'da dehşet! Kapıyı kırıp, hastanelik ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 kişi, kapısını kırarak içeri girdikleri evde bulunan 1’i yabancı uyruklu 2 kişiyi sopayla darp edip, hastanelik etti. Polis olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da dehşet! Kapıyı kırıp, hastanelik ettiler

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiflik Mahallesi’nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi kapısını kırıp içeri girdikleri evde bulunan Irak uyruklu ev sahibi Hamer M.D.A.G. ve evde misafir olan Ersan A.’ya sopa ile saldırdı. Olay polise haber verildi. Olay yerine giden polis evde 1’i baygın halde kanlar içinde 2 kişiyi buldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralı Ersan A., kendilerine cezaevi arkadaşı A.Ç. ve yanında bulunan 2 kişinin saldırdığını söyledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Samsun darp

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