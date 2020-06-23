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  4. Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Sopalarla öldüresiye dövdüler

Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Sopalarla öldüresiye dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Samsun’da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde cumartesi gecesi meydana geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

H.O.’nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni türkiye çok görür olduk bu tür haberleri yazık ...
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