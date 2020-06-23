HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Soparlarla öldüresiye dövdüler

Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Soparlarla öldüresiye dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Samsun’da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde cumartesi gecesi meydana geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

H.O.’nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildiPoşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu! Hayat felç oldu

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu! Hayat felç oldu

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatalca'da aracıyla hortumun içinden geçen sürücü o anları saniye saniye görüntüledi

Hortumun içinden geçti! O anları böyle görüntüledi

Sakarya'da maske zorunluluğunu ihlal eden vatandaş polise tepki gösterdi

Polisin uyarısına aldırış etmedi, verdiği tepki şoke etti

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Kaybolan otizmli çocuk, köpeği ile birlikte bulundu

Kaybolan otizmli çocuk, köpeği ile birlikte bulundu

Maskesiz bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa 900 lira ceza

Maskesiz bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa 900 lira ceza

Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü! Yetkililer köye gelip incelemede bulundu

Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.