Samsun'da dehşete düşüren görüntü! Soparlarla öldüresiye dövdüler

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde cumartesi gecesi meydana geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

H.O.’nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti.

(İHA)

