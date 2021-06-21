Samsun'da dehşete düşüren olay! İnşaat önündeki kişinin üzerine 4'üncü kattan atılan kum çuvalı düştü

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4'üncü katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4'üncü Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

