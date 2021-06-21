HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da dehşete düşüren olay! İnşaat önündeki kişinin üzerine 4'üncü kattan atılan kum çuvalı düştü

Samsun'da dehşete düşüren olay! İnşaat önündeki kişinin üzerine 4'üncü kattan atılan kum çuvalı düştü

21.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4'üncü katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralanırken, çuvalın şahsın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4'üncü katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4'üncü Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İstanbul'da dehşet anları! "Yan baktın" diyerek kurşun yağdırdıİstanbul'da dehşet anları! "Yan baktın" diyerek kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

En Çok Okunan Haberler

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.