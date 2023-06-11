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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu!

11.06.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Alaçam İlçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 8 gün önce Alaçam Geyikkoşan’da deniz kenarında elbiseleri bulunan 22 yaşındaki Irak uyruklu Muhammed Ghanim Younus'un olabileceği tahmin ediliyor.

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu!

Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alaçam ilçesinde Toplu Limanı'ndan yaklaşık 3 mil açıkta balıkçılar, suda ceset olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.

Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin otopsi için Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

Cesedin, Alaçam'da deniz kenarında 3 Haziran'da giysileri ve cep telefonunun bulunması üzerine arama çalışması yürütülen Irak uyruklu Muhammed Ghanim Younus (22) olduğu üzerinde duruluyor. (AA)

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Samsun ceset

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