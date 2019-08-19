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Samsun'da düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 06:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Samsun'da düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var!

Kaza, Samsun-Sinop karayolu 52. kilometresi Lengerli Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Miktat Öztürk idaresindeki KA TS 9898 yabancı plakalı otomobil ile Sürmeli Nuri Liman'ın kullandığı 55 NL 593 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Nuri Liman ve Miktat Öztürk (47) ile Meryem Öztürk (51), Hacire Öztürk (43), Rüveyda Öztürk (11) ve Mustafa Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hacire Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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