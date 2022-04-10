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Samsun'da ekipleri alarma geçiren olay! Eşine resim gönderip...

10.04.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde eşine resim gönderip intihar edeceğini söyleyen şahıs itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'da ekipleri alarma geçiren olay! Eşine resim gönderip...

Dün gece saat 23.30 sıralarında Ankara’dan arayan bir kadın eşi M.B’nin kendisine Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü’nden çektiği fotoğrafı gönderdiğini ve intihar edeceği yolunda ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ekibi intikal etti. Köprü üzerinde ve çevrede yapılan aramalarda şahsa rastlanılmadı. İhbarı yapan kadına ulaşamayan ekipler M.B’ye telefonla ulaştı.

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EŞİNE ŞAKA YAPMIŞ

Yapılan görüşmede M.B. eşine şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine M.B. emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun
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