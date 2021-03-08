Samsun'da eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarab'ın vatandaşlarca dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap'a, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde vatandaşlar İbrahim Zarap'ı darbederek eski eşi E.M.'yi kurtarıyor.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap ilk ifadesinde, "Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" demişti.

EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR

Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.

(DHA)

