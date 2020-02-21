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Samsun'da eski futbol kulübü başkanı intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Samsun’da eski futbol kulübü başkanı ve iş adamı, otomobil içerisinde başına bir el ateş ederek intihar etti.

Samsun'da eski futbol kulübü başkanı intihar etti

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde babasının köydeki evine kiralık otomobil ile giden iş adamı O.D., silahla başına bir el ateş etti. Kiralık aracı GPS’ten takip eden ve aracın uzun süre sabit noktada çalıştığını fark eden kiralama şirketi O.D.'yi telefonla aradı.

Telefonlara cevap alamayan kiralama şirketi yetkilisi olay yerine gittiğinde O.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Şirket yetkilisi durumu, jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından iş adamının cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş adamı O.D.'nin kardeşinin de yıllar önce intihar ederek yaşamını sonlandırdığı ve O.D.'nin de kardeşinin mezarı yakınlarında intihar ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Samsun iş adamı intihar futbol kulübü

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