Samsun'da eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde cumartesi akşamı saat 21.00 da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim Zarap eski eşi 25 yaşındaki E.M.'ye sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tekmeler atarak darp edip yaralamıştı. E.M., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap ise çıkardığı mahkemece tutuklanmıştı.

İbrahim Zarap'ın olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi devam eden E.M.'nin ise verdiği ifade ise yaşanan korkunç olayı gözler önüne serdi.

"ÜZERİME GELEREK YUMRUK ATTI"

İfadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kadın şunları söyledi:

İbrahim Zarap ile yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldık. Eski eşim olur. Kendisinden, daha önce yine beni darp ettiği için davacı ve şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma kararı aldırılmıştı. Müşterek evliliğimden bir kız çocuğumuz var. Olay günü İbrahim çocuğumu yanına almıştı. Ben de çocuğu almak için İbrahim ile telefondan haberleştim. Canik Belediye önünde olduğunu söyledi. Ben de buluşmaya tek başıma gittim. Kızım babasının yanındaydı. Ben İbrahim'e 15 metre kala çocuğu göndermesini istedim. İbrahim 'Gel al çocuk burada' dedi. Ben kendisine tekrar çocuğu gönder alkollüsün dedim. Bunun üzerine üzerime gelerek bana yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da karnıma ve vücuduma tekme atmaya devam etti. Kafamı yerlere vurdu. Karnımda bulunan ve kendisinin de yaralı olduğunu bildiği ameliyat yerime de yine defalarca tekme ile vurdu. Benim ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Sonrasında da gözümü hastanede açtım. Olayın etkisiyle bayılmışım. Olay sırasında telefonumu da kırmış. Ben eşime kesinlikle tehdit hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. Eski eşim İbrahim Z.'den davacı ve şikayetçiyim.