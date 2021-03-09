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Samsun'da eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

09.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Samsun'da eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp eden İbrahim Zarap'ın 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, genç kadın ise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlattı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde cumartesi akşamı saat 21.00 da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim Zarap eski eşi 25 yaşındaki E.M.'ye sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tekmeler atarak darp edip yaralamıştı. E.M., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap ise çıkardığı mahkemece tutuklanmıştı.

İbrahim Zarap'ın olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi devam eden E.M.'nin ise verdiği ifade ise yaşanan korkunç olayı gözler önüne serdi.

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"ÜZERİME GELEREK YUMRUK ATTI"

İfadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kadın şunları söyledi:

İbrahim Zarap ile yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldık. Eski eşim olur. Kendisinden, daha önce yine beni darp ettiği için davacı ve şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma kararı aldırılmıştı. Müşterek evliliğimden bir kız çocuğumuz var. Olay günü İbrahim çocuğumu yanına almıştı. Ben de çocuğu almak için İbrahim ile telefondan haberleştim. Canik Belediye önünde olduğunu söyledi. Ben de buluşmaya tek başıma gittim. Kızım babasının yanındaydı. Ben İbrahim'e 15 metre kala çocuğu göndermesini istedim. İbrahim 'Gel al çocuk burada' dedi. Ben kendisine tekrar çocuğu gönder alkollüsün dedim. Bunun üzerine üzerime gelerek bana yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da karnıma ve vücuduma tekme atmaya devam etti. Kafamı yerlere vurdu. Karnımda bulunan ve kendisinin de yaralı olduğunu bildiği ameliyat yerime de yine defalarca tekme ile vurdu. Benim ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Sonrasında da gözümü hastanede açtım. Olayın etkisiyle bayılmışım. Olay sırasında telefonumu da kırmış. Ben eşime kesinlikle tehdit hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. Eski eşim İbrahim Z.'den davacı ve şikayetçiyim.

"'ÇOCUĞU SANA GÖSTERMEYECEĞİM' DEYİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen İbrahim Z. ise ifadesinde şunları söyledi:

E.M. ile 2.5 sene önce karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Bu evliliğimizden 5 yaşında kızımız var. Çocuğum mahkeme kararı ile annesindedir. Olay günü eşim E.'yi cep telefonundan aradım. Liman Mahallesi'nde bulunan babasının evinden kızımı teslim aldım. Tam olarak saat kaçta aldığımı hatırlamıyorum. Akşam saatlerine kadar çocuğum ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'ndeki evimde vakit geçirdik. Bir süre kızımı anneme emanet ederek dışarıda arkadaşlarımla birlikte alkol aldım. Kızımın yanında alkol almadım. Sonrasında eşim ile akşam saat 21.00 sıralarında kızımı alması için telefondan görüştük. İkametime yakın olan Canik Belediye önünde kızım ile birlikte annesi ile buluştuk. E.M. belediyenin önüne tek geldi. Karşılıklı konuşmaya başladık. Konuşma sırasında eşim bana "Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim" dedi. Bende bunun üzerine sinir krizi geçirdim. Sonrasında eşime saldırdım. Yüzüne ve vücuduna vurduğumu hatırlıyorum. Ellerimle, tekmeyle ve yumrukla kendisini darp ettim. Olay sırasında sinirle yine eşime ait olduğunu bildiğim telefonu yere atarak parçaladım. Çevreden vatandaşlar olay sırasında beni eşimden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben bu sırada vücuduma darbe aldım. Bu şahısların tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim. Sinir krizi geçirdiğim için olaya ait hatırladıklarım bu şekildedir

(İHA)

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