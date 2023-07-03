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Samsun'da evlat dehşeti! Babaannesini darp edip babasını öldürdü sonra da evi ateşe verdi

03.07.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 23 yaşındaki Doğukan A., babasının evine giderek önce babaannesini darp etti ardından tüfekle babası Yaşar A.'yı vurdu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, 23 yaşındaki genç evi ateşe verip daha sonra da yoldan bir aracı gasp etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç, aracın lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Samsun'da evlat dehşeti! Babaannesini darp edip babasını öldürdü sonra da evi ateşe verdi

Olay, Alaçam'ın Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın (47) evine gitti. Burada babaannesi Safinaz Doğan'ın (68) başına tüfekle vurarak darp etti. Babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasp etti. Gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı.

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BABAANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ

Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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