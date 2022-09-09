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Samsun'da feci kaza: 27 kişi yaralandı

09.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: 27 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsteki 27 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçileri, itfaiye ekiplerinde çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki 27 işçiden 3'ü, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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