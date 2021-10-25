Samsun'da feci kaza! Araç tanınmaz halde: 2 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Büyükdeniz (41) idaresindeki hafif ticari araç Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ankara'ya seyir halindeyken yola çıkış yapan Hasan Tahsin Öztel idaresindeki çekici, tırın dorsine yandan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan sürücü Harun Büyükdeniz ile eşi Beyza Büyükdeniz yaraladılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyza Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

