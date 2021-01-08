HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

08.01.2021 08:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun'da feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Samsun’da belediyenin işçi servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesi'ne ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılarYasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Cuma mesajları 2021... 8 Ocak 2021 yeni, resimli, yazılı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları! Cuma duaları!

Hayırlı cumalar mesajları

'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında

Eşi benzeri yok... 'Dünya'nın nazar boncuğu' yok oluyor

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar baskını

Artvin'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

Yer: Artvin... Sular çekilince ortaya çıktı

Denizli’de peş peşe depremler

Gece vakti peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.