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Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:18 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba istikametinden Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen A.Ç (30) yönetimindeki otomobil, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki Şevki U.'ya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle 85 yaşındaki Şevki U. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası Çarşamba

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