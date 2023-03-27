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Samsun'da feci kaza! Çekici, motosikletli polislere çarptı... 1 şehit, 1 yaralı

27.03.2023 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Atakum ilçesinde çekiciyle motosikletli narkotik ekiplerinin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Çekici, motosikletli polislere çarptı... 1 şehit, 1 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki çekici, Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş hakimiyetindeki motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu. 

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YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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