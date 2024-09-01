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  4. Samsun'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Samsun'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

01.09.2024 21:35
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Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cami Mahallesi Gürpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper K. idaresindeki minibüs, rampa aşağı inerken virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada, sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundular. Görgü şahitleri araçta 20 kişinin olduğunu, 2 kişinin hastaneye gitmediğini 18 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık İşçi Samsun
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