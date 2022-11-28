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Samsun'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

28.11.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen feci kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Hamza G. ile eşi Meliha G. hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Samsun'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Samsun'daki kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 36. kilometresi Hacılı mevkisinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki otomobil kavşakta Hamza G. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Hamza G. ve O.B. ile Meliha G., N.Ç., M.Ö., M.E.K. ve M.S.Y. yaralandılar.

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Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hamza G. (70) ile yanında bulunan Meliha G. (69) Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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