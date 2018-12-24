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Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 00:39 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 8. kilometre Sarıışık Kavşağında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan C.Ö.Ü. idaresindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak için yola karşıya geçmek isteyen S.S. idaresindeki 34 ZD 5540 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, araç sürücüsü S.S. (39) ile aynı araçta bulunan İlhan Şen (19), S.S. (11), D.S. (9), S.Ş. (16), Ş.S. (39) ve B.S. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Yaralılardan D.S., S.S. ile S.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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