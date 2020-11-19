Samsun'da feci olay! Yangında ailesini yanmaktan kurtaran adam yanarak hastanelik oldu

Yangın, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Oruç Mahallesi'nde gece meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Halil Doruk'a (52) ait evde yangın çıktı. Aile fertleri uykuda oldukları sırada evin oğlu Vahit Doruk (23) yangını fark edip babasına seslenerek uyandırdı. Baba Halil Doruk alevler içinden oğlu Vahit Doruk, eşi Hatice Doruk (61), annesi, Fatma Doruk (74), kızı Cemile Doruk (22) ve torunu 2 yaşındaki Elif'i yanan evden dışarı çıkarmayı başarırken kendisi ise çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Dumandan etkilenen aile fertleri ile yanarak yaralanan Halil Doruk, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Halil Doruk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

"BEN YANDIM AMA ÇOK ŞÜKÜR AİLEMİ KURTARDIM"

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Halil Doruk, "Oğlan 'baba yanıyoruz' diye bağırdı. Yatıyorduk. Kalktım eşim de peşimden kalktı. Oğlum ile eşimi dışarı çıkarttım. Kızımla torunumu çıkardım. Ondan sonra da annemi kaldırıp çıkardım. Ailemi kurtarmak için evde hangi odaya gitsem sanki alevler beni peşimden takip eder gibi geliyordu. Ben yandım ama çok şükür ailemi de kurtardım" dedi.