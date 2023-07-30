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Samsun'da fındık tarlasında silahlı kavga! Yaralılar var

30.07.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da fındık tarlasında silahlı kavga! Yaralılar var

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

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5 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) yaralandı.

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Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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2 KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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