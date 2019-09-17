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Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Samsun’da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.’nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
bebek tecavüz

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