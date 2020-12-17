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  4. Samsun'da hastanede korku dolu anlar! Gözaltına alındı

Samsun'da hastanede korku dolu anlar! Gözaltına alındı

17.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Samsun Bafra'da kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18), acil serviste Dr. Celal Ayyıldız’a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle H.K.'ye engel olunan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bafra Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA


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