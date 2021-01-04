Samsun'da iğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan A.E. adlı kadın otel odasında birlikte içki içtiği kişilerin kendisine uyuşturucu içirip kendinden geçince cinsel saldırıda bulundukları, cep telefonu ve 2 bin lira parasını gasp ettiklerini iddia ederek şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.(42) ve T.G.'yi (28) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve T.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

