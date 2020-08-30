HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 18:31 | Son Güncelleme

Samsun’da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Daha önce yaşanan silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.’ye (56) ait kahvehanede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı. Silahların da çekildiği kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53), Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 26 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve bir evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından kaçtığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Irak kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!
94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!
Akit TV'den skandal ifadeyle ilgili açıklama geldi
Sosyal medyada tepki yağdı! Akit TV'den açıklama geldi
Irak kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunu! Twitter çöktü mü?
İnternette erişim sorunu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.