Samsun'da ilginç görüntü! Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti

Çarşamba ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, 6 çocuk babası Bayram ile ev kadını eşi Hanife Yurt, 8 yıldır evlerinde kuzu besliyor. Çift, her yıl 1 aylıkken aldıkları kuzulara 1 yaşına kadar evlerinde özenle bakıyor. Son aldıkları 2 aylık kuzularına 'Kibrit' adını veren çift, yavruyu yıkıyor, özel parfümünü sıkıyor, bisküvi ilaveli sütü biberonla içirerek besliyor. Sabah ve akşam yürüyüşe çıkan çift, kuzuyu yanlarında götürüyor.

Bayram Yurt yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un İnegölspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya gitti. Kibrit'i stada sokan Yurt maçı izlerken, kuzuyla tribünde olduğunu fark eden görevli tarafından 31'inci dakikada dışarı çıkarıldı.

'8 YILDIR EVDE BESLİYORUZ'

Kuzusunu gittiği her yere götürmek için otomobilinin bagajına özel bölme yaptırdığını anlatan Bayram Yurt, "8 yıldır kuzu besliyorum. 1 aylıkken alırım, ardından 6 aylık ya da 1 yaşına kadar beslerim. Sonrasında ağabeyime veriyorum. Bir sonraki yıl başka bir kuzu alıp yine evimde bakarım. Bu yıl da 'Kibrit' ismini verdiğim kuzuma bakıyorum. Onu besleyip büyütüyoruz. Altını bezliyorum, evimizde bizimle birlikte yaşıyor. Ben nereye gitsem, o da peşimden gelir. Benim yanımdan hiç ayrılmaz" dedi.