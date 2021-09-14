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  4. Samsun'da ilginç olay! Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya daldı

Samsun'da ilginç olay! Nesli tükenmekte olan kuş sürüsü villaya daldı

14.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahilde bulunan bir villaya nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu sürüsü daldı.

İlginç olay, Atakum ilçesi sahilinde bulunan bir villada yaşandı. 55 yaşındaki Olgun Aydoğan’a ait ev sürpriz misafirleri ağırladı. Yollarını şaşırdığı ya da yorgun düştükleri tahmin edilen kuşlar, evin içine girdi. Panik yapmayan ev sahibi Aydoğan, kuşları zarar vermeden tekrar doğaya saldı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Aydoğan, yaptığı araştırma sonucunda kuşların nesli tükenme tehlikesinde olan Hint balıkçık kuşu olduğunu öğrendi.

"KAÇAMIYORLARDI"

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, "Sabah vakti telefonla konuşmak için balkona çıktım. Bir grup kuş geldi, içeriye daldı. Bir kısmı aşağı yere, bir kısmı balkonun içine girdi. Kaçamıyorlardı. Ben de onları tek tek dışarı saldım. Daha sonrasında araştırma yaptım. Hint balıkçıl kuşu olduklarını öğrendim. Hayvanlar korktu ve panik yaptı" dedi.

Bu tür durumlarda kesinlikle kuşlara zarar verilmemesi gerektiğini belirten Aydoğan, “Onlara zarar vermeyelim. Bu tür nesli tükenmekte olan canlıları koruyalım ve doğaya salalım. Ben de onlara zarar vermeden tekrar doğaya bıraktım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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