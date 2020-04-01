Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Samsun koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'daki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte vaka sayısı listesinde 10. Sırada yer alan Samsun'daki koronavirüslü hasta sayısı...

SAMSUN'DA KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile Samsun'da koronavirüslü hasta sayısı 135.

SAMSUN'DAKİ CAN KAYBI

Bakan kocanın açıkladığı verilere göre Samsun’da koronavirüs nedeniyle can kaybı bulunmuyor.

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