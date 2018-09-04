Samsun'da kadınlar tuvaletinde genç kızı dikizleyen sapık suçüstü yakalandı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Anıt Park içindeki umuma açık belediyeye ait tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. (45) adlı şahıs, kadınlar tuvaletinin içerisine girerek tuvalet kabininin alt kısmından yan taraftaki genç kızı röntgenlerken kızın olayı fark etmesi ve yardım istemesi üzerine yakalandı.
Vatandaşlar tarafından yakalanan K.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan K.D., "İçki içtim. Kafam iyiydi. Bayanlar tuvaletinde kimse olmaz diye girdim. Tuvalet ihtiyacımı görürken bayan bağırdı. Ben kendisini görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
R.İ. (21) adlı genç kız ise K.D.'den şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben tuvaletteyken tuvaletin yan kabininin alt kısmındaki yaklaşık 30 santim boşluktan beni dikizliyordu. Kendisini fark edince çığlık atıp yardım istedim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Polisteki sorgusu tamamlanan K.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)
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