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Samsun'da kahreden ölüm! Karşıya geçmek isterken...

24.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da karşı yola geçmeye çalışan kadın, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenli kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da kahreden ölüm! Karşıya geçmek isterken...

Kaza, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet K. (61) idaresindeki kamyon yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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