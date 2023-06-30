HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!

Samsun'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!

30.06.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde, takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!

Samsun'un Terme ilçesinde, kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Bekdemir idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kaan (8), Mert (5), Şahinde (27) ve Demir Bekdemir (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir ve Şahinde Bekdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Demir Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga!Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga!
Maseratili polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...Maseratili polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...
Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandıBayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Terme

En Çok Okunan Haberler

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.