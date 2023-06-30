Samsun'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!

Samsun'un Terme ilçesinde, kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Bekdemir idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kaan (8), Mert (5), Şahinde (27) ve Demir Bekdemir (10) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir ve Şahinde Bekdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Demir Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)