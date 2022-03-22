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Samsun'da kan donduran olay! Halasının oğluna hakimin gözü önünde kurşun yağdırdı

22.03.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar Metin B., hakimin önünde halasının oğlu Ahmet Ceylan'a kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısına miğfer ve çelik yelek giydirildi. Metin B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada 3 çocuk babası Metin B.(43), halasının oğlu 2 çocuk babası Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti.

KURŞUNLAR KAFASINA VE VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Jandarma ekipleri olay yerinde olayda kullanılan tabancandan çıkan 13 adet boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ahmet Ceylan'ın kafasına ve vücuduna isabet eden 13 kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Metin B. geniş güvenlik altında bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Jandarma, katil zanlısının herhangi bir saldırıya karşı kafasına çelik miğfer ve üzerine çelik yelek giydirerek önlem aldı. Metin B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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