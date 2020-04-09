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Samsun’da karantina süreci biten 52 öğrenciden teşekkür videosu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

İtalya’dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Samsun’da yurtlarda tamamlayan ve evlerine uğurlanan 401 öğrenci arasından 52’si, çektikleri video ve ses verdikleri ortak bir metin ile yaşadıkları karantina sürecini anlatıp, memnuniyetlerini dile getirdi.

52 öğrenci tarafından seslendirilen metinde öğrenciler yurda getirişlerini, “200 farklı bölgeden 400 insanın 48 saat içinde 2 şehirde toplanması gerekiyordu. Gece-gündüz uğraştılar. Bir şekilde topladılar bizi. Havaalanına kadar bizimle geldiler. Kendimizi bir gece yarısı Samsun Çarşamba’da bulduk. Daha sonra bizi yurda getirdiler” sözleriyle anlattı.

Başta karantinadan korktuklarını söyleyen öğrenciler yurda gelince yaşadıkları ile fikirlerinin değiştiğini belirterek, “Bizi neyin beklediğini bilemeden yorgun argın odalara çıktık. Ama bu kadar da olacağını tahmin bile edemezdik. Çarşafından havlusuna, sabunundan şampuanına, diş fırçası ve macunuyla bir de satranç takımı vardı.

Buzdolabında, sandviç, ayran, taze meyve bulunuyordu. Mutlu olduk yine güvende hissettik. Sabah uyandık sonra kapıda bir güler yüz kahvaltımızı uzattı” ifadelerini kullandı.

Burada yabancılık çekmemeleri için yetkililerin elinden geleni yaptığına değinen öğrenciler, “İçeceğe ihtiyacımız var dedik hemen su ısıtıcı dağıttılar bize. Kitaplar dağıttılar. Spor malzemeleri gönderdiler. Burada zamanımızın iyi geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha evlerimize gidememiştik belki ama burada yabancılık hissetmeyelim diye elinden geleni yapan birileri vardı ve gerçekten işe yarıyordu yaptıkları. Öyle ki Samsun pidesi yedirmeden buradan kimseyi göndermeyiz demişler bunu bile düşünmüşlerdi. Sonunda Bafra Belediyesi’nin gönderdiği nokul ve Samsunspor’un gönderdiği formalarla hepimiz küçük birer Samsunluyduk artık. Burada yeni bir ailemiz olmuştu. Bizimle ortak kadere sahip bu süreçte aynı şeyleri yaşamış olduğumuz 400 arkadaşımız ve bize kol kanat geren yetkililerimizle kocaman bir aile” dedi.

Öğrenciler videonun sonunda emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

(İHA)

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