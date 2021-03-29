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Samsun'da kaybolan Rabia'nın cansız bedeni bulundu

29.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Rabia'nın Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Samsun'da kaybolan Rabia'nın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde ailesi tarafından 17 yaşındaki Rabia Şahin'in kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında kapsamlı arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

RABİA'DAN KAHREDEN HABER

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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