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  4. Samsun'da kırmızı ışıkta dehşet! Çok sayıda aracı hurdaya çevirdi

Samsun'da kırmızı ışıkta dehşet! Çok sayıda aracı hurdaya çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 01:01 | Son Güncelleme

Samsun’da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da kırmızı ışıkta dehşet! Çok sayıda aracı hurdaya çevirdi

Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nodar Sankurashvılı idaresindeki yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araca çarpıp daha sonra da Sedat Gezer idaresindeki TIR'a çarparak durdu.

SIKIŞTIĞI YERDEN EKİPLER KURTARDI

Kazada toplam 5 kişi yaralanırken, yabancı uyruklu TIR sürücüsü Nodar Sankurashvılı TIR'ın içinde sıkıştı. Sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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