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Samsun'da korkunç iş kazası! 2 işçi kazan ve makine arasına sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 01:03 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir fabrikada arızalanan dökme makinesini onarmaya çalışan işçi Muhammet Bektaş (27) ve Naci Yapıcı (40), makinenin aniden çalışması sonucu kazan ve makine arasında sıkıştı. Tedaviye alınan 2 işçiden Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Samsun'da korkunç iş kazası! 2 işçi kazan ve makine arasına sıkıştı

Olay, saat 21.00 sıralarında, 19 Mayıs Organize Sanayi Sitesi'ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki alüminyum eritme ve dökme makinesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Arızayı gidermeye çalışan işçiler Muhammet Bektaş ve Naci Yapıcı, dökme makinesi aniden çalışmaya başlayınca, kazan ve makine arasında sıkıştı. Olayı fark eden diğer işçilerin müdahalesiyle 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Muhammet Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı

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Samsun iş kazası

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