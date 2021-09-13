Samsun'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde akşam meydana geldi.

AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ümit Y. (19) idaresindeki otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Ümit Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

