HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı

Samsun'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı

13.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde akşam meydana geldi.

AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ümit Y. (19) idaresindeki otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Ümit Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladıKoronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.