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Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşlı adama tramvayın çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi kazanın şokuyla olduğu yerde zıplayarak ellerini ve dizlerini dövdü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında raylı sistem Kılıçdede İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçinde raylardan karşıya geçmekte olan Sultan Teke’ye (77), Semiha M.'nin (22) kullandığı 5525 nolu Panorama model tramvay çarptı. Çarpma anının şiddeti güvenlik kamerası görüntüsünde ortaya çıktı.

Tramvayı fark etmeyerek karşıya geçmeye çalışan Sultan Teke, tramvayın çarpması sonucunda yerde yuvarlanarak tramvayın altına girdi. Vatman Semiha M., yaptığı ani firenle Sultan Teke’nin ezilmesinin önüne geçti. Olay anını gören güvenlik görevlisi, Sultan Teke’ye ‘gelme’ işareti yapsa da raylara doğru hamle yapan Teke’ye tramvay çarptı. Kazayı görür görmez şoka giren güvenlik görevlisi ellerini ve dizini döverek olduğu yerde havaya sıçradı. Olayın tanığı vatandaşlar da tramvayı geri itmeye çalışarak yaralanan yaşlı adamın yardımına koştu.

TRAMM

YARALININ AYAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye, 112 ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tramvayın altından çıkarılan Sultan Teke, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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