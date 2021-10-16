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Samsun'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

16.10.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da, İstanbul’dan Trabzon’a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandı. Feci kazada adeta can pazarı yaşanırken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Samsun'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon’a giden Osman Özsoy idaresindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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