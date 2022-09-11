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Samsun'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu...

11.09.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Samsun'da yaşandı. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Gündüz, tabancayla kendini başından vurdu. Silah sesinin ardından odaya koşan yakınları Gündüz'ü kanlar içinde buldu. Ali Gündüz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu...

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Samsun
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