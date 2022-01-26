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Samsun'da korkunç olay! 6 çocuk babası, otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, başından vuruldu

26.01.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç haber Samsun'dan geldi. 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan, otomobilinin şoför koltuğunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başından vurulan Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da korkunç olay! 6 çocuk babası, otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, başından vuruldu

Dehşete düşüren olay Samsun'da sokak ortasında yaşandı. Otomobilinin şoför koltuğunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası adam, başından vurularak hayatını kaybetti.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece vakti yaşanan olayda, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Mustafa Yağbasan’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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