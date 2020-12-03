HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı

Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı

03.12.2020 20:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadının aracıyla köprüye gelip atlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Asar Mahallesi'ndeki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprünün üzerine gelen aracı dün saat 16.30 sıralarında fark eden Hidroelektrik Santralinin güvenlik görevlileri, aracın yanına giderek uzun süre kornaya bastı. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını gören görevliler, durumu jandarmaya haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kadının öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ayşegül Karaca olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (SAK) de haber verdi. Olay yerine gelen SAK ekibi, dün gece yaptıkları 2 saatlik aramada kadına ulaşamadı.
AW181847_01
Bu sabah günün ağarmasıyla birlikte gölde Jandarma SAK timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi Dalgıçları ve AFAD ekibi karadan göl kenarında arama çalışması yaptı.

AW181847_02

Bugün gün boyu yapılan arama çalışmaları havanın kararması üzerine yarına ertelendi.
AW181847_03

Kadının aracı ile köprüye gelip daha sonra köprünün korkuluklarına çıkarak kendini atmasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

AW181847_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu
30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme

Türk Tabipler Birliği: Bir gün içinde 5 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

5 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

3 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Trabzon’da sıcak saatler! Cezaevi firarisini yakalamak için operasyon başlatıldı

Trabzon’da sıcak saatler

Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

Tören bitene kadar babasının tabutuna selam durdu

Eski eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis

Eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçaklamıştı! Karar verildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.