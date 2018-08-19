Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişi kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik DEGAK1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' sevk edildi.
1 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 1 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Dalgıçların devam eden çalışmalarında 4 kişiye ulaşıldı. Denizden çıkarılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda Mehmet Veral (56) isimli şahsın sağ olarak kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, boğulanların isimleri ise şöyle: Kadir (20) ve kardeşi Erkan Veral (25), Emrah Veral (19) ve Furkan Şener (18). Emrah Veral’ın, Mehmet Veral’ın da oğlu olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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