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Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:00 | Son Güncelleme

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu.

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişi kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik DEGAK1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' sevk edildi.

1 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 1 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Dalgıçların devam eden çalışmalarında 4 kişiye ulaşıldı. Denizden çıkarılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Mehmet Veral (56) isimli şahsın sağ olarak kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, boğulanların isimleri ise şöyle: Kadir (20) ve kardeşi Erkan Veral (25), Emrah Veral (19) ve Furkan Şener (18). Emrah Veral’ın, Mehmet Veral’ın da oğlu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun boğulma deniz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH rahmet eylesin.yakınlarına ALLAH sabır versin
allah rahmet eylesin ateş düştüğü yeri yakar
ALLAH rahmet eylesin
Demek ki ALLAH tamamlamayinca tamamlamiyor 56 yaşında ki adam sağ olarak kurtariliyor 4 tane gencecik hayatini kaybediyor
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