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Samsun'da korkunç olay! Kız arkadaşının annesini öldürdü! Araçla kaçarken yakalanacağını anlayınca intihar etti

20.12.2024 22:22
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Samsun'da kız arkadaşının annesiyle tartışma yaşayan kişi dehşet saçtı. Evde arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü silahla vurarak öldüren Mert Okumuş, daha sonra kaçmaya çalıştı. Öldürdüğü Açıkgöz'ün aracını alarak kaçan Okumuş'un ardına polis ekipleri takıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan kafasına ateş ederek intihar etti.

Samsun'da korkunç olay! Kız arkadaşının annesini öldürdü! Araçla kaçarken yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşının evine giden Mert Okumuş (24) çıkan tartışmada arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (44) tabancayla vurdu. Mert Okumuş, kadının aracını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Samsun polisi alarma geçti ve kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için seferber oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarından Mert Okumuş'un idaresindeki otomobilin Canik ilçesi istikametine geçiş yaptığı tespit edildi.

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Polis ekipleri kısa sürede aracı tespit edip peşine düştü. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu.
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ARACIN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ

Mert Okumuş yakalanacağını anlayınca seyir halindeki aracın içinde tabancayla kafasına ateş etti.

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Kaza yaparak duran otomobil, 1'i polis otosu 4 aracın da kaza yapmasına yol açtı. Önündeki araca çarparak duran Mert Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Samsun
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