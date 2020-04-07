Samsun'da korkunç olay! Ölmeden önce katilinin adını verdi

Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde, 17 Mart 2017 günü yaşanan olayda, Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, küle dönen evden ağır yaralı olarak kurtarılan Şaver Cindi, kaldırıldığı hastanede polise, "Eşimi cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Para istedi. Ben olmadığını söyleyince, beni döverek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım” dedi. Cindi, tedavi altında tutulduğu hastanede, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

YOL KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANDI



Polisin peşine düştüğü Fikret Cindi, geçen ocak ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa'da yol kontrolü sırasında yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin, Şaver Cindi'nin ölümüne neden olayın ardından Çorum'a gelerek, damadının evine poşet bıraktığı ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine damadın, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, dolabı üzerine gizlenmiş poşet içinde tabanca ve şarjör ele geçirdi.