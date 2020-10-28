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Samsun'da korkunç olay! Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:47 | Son Güncelleme

Samsun’da resim öğretmeni Kübra B.(25), misafir olarak gittiği evde doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulundu. Kübra öğretmenin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Samsun'da korkunç olay! Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Resim öğretmeni Kübra B. misafir olarak arkadaşı M.Y.’nin evine gitti.

Bir süre sonra eve gelen M.Y., arkadaşını odada doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde buldu. M.Y., durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"SADECE SEVDİM" YAZILI NOT BULUNDU

Kübra B.'nin "Sadece sevdim" yazılı not bıraktığı öne sürüldü.

İntihar ettiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

(DHA / İHA)

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