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Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 21:33 | Son Güncelleme

Samsun’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.’yi bıçaklayan F.K., (17) gözaltına alındı. F.K. gazetecilere, "Pişman değilim, hakkımda böyle şeyler paylaşırsa herkesi bıçaklarım" dedi.

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Olay, saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.K., market işletmecisi İsmail S.’nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.’yi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. İsmail S.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

paylasim

'HERKESİ BIÇAKLARIM'

Olayın ardından mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, gazetecilere "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi.

bicak

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bıçaklama sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Işte böyle keskin bakışlı cesur gözüpek yiğitlere ihtiyacımız var helal olsun kardeşimize
@dogan_cem_1987 çocuk haklı sende yazdıklarında haklısın çocuk 17 yaşında bu 17-30 yaş gurubu yeni nesil hırsızlar tarafından büyütüldü çocuk ne gördüyse onu yapıyor aldığı eğitimin hakkını veriyor
sen adamına düşmemişsin adamına düşsen seni meletirlerde neyse
nereye gidiyor bu ülke yaa
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