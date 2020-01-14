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  4. Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Samsun’da hastane çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin çatısında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın korku ve paniğe sebep oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.

Yangından dolayı hastanede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hastane yangın

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