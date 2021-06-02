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  4. Samsun'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Samsun'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

02.06.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da etkili olan sağanak sonrasında yollar göle döndü, park halindeki bazı araçlar da sürüklendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, park hakindeki bazı araçlar da sürüklendi.

Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA / AA)
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